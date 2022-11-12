السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مانشستر سيتي يخسر أمام برنتفورد في عقر داره

منذ 17 دقيقة
A A A
طباعة المقال

– أحرز المهاجم إيفان توني هدفين، أحدهما في اللحظات الأخيرة، ليقود برنتفورد لفوز مفاجئ 2-1 على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الأرض في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في آخر مباراة للفريقين قبل توقف طويل بسبب كأس العالم.

وتقدم توني، الذي لم ينضم لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم، بهدف للفريق الزائر بعد مرور 16 دقيقة بضربة رأس مستفيدًا من تمريرة أخرى بالرأس من زميله المدافع بن مي، حيث أرسل كرة ساقطة من فوق الحارس إيدرسون إلى داخل الشباك.

وطالب سيتي بالحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد قبل الاستراحة، لكنّه أدرك بعدها التعادل بواسطة فيل فودن بتسديدة هائلة ليصل إلى هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

ورغم ضغط فريق المدرب بيب غوارديولا وصناعة أكثر من فرصة خطيرة، فقد نجح توني في تسجيل هدف الفوز القاتل من هجمة مرتدة في الوقت بدل الضائع.

وتجمّد رصيد سيتي عند 32 نقطة من 14 مباراة، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي خاض 13 مباراة وسيلعب أمام ولفرهامبتون واندرارز اليوم أيضا. ولدى برنتفورد 19 نقطة في المركز العاشر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

سيرجيو راموس
ما الدوافع وراء استبعاد راموس من المونديال؟
نيمار
نيمار: سأخوض مباريات كأس العالم كأنها الأخيرة لي
حسام حبيب وشيرين
نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
لاعبو نادي ليفربول
المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد
إحدى المقابر في مصر
أمر لا يصدق.. شاب مصري يفاجئ أهله بعد مرور شهر على دفنه!