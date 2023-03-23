مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على صفقة بيلينغهام

يخطط فريق مانشستر سيتي إلى لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام لتعزيز صفوفه، حيث ينتهي عقد إيلكاي جوندوغان هذا الصيف، كما أن البرتغالي برناردو سيلفا قد يرحل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال تلقيه عرضًا قبل نهاية عقده عام 2025.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن بيلينغهام الذي يبلغ من العمر 19 عامًا لكنه يلعب بالفعل مع بروسيا دورتموند منذ 3 سنوات، قدَّم أداءً مذهلًا منذ وصوله للبوندسليغا وعمره 17 عامًا، واستقر في التشكيلة الأساسية للفريق وجذب انتباه القوى الأوروبية الرئيسة.

ومع خوضه 22 مباراة دولية، كان بيلينغهام لاعبًا رئيسًا في تشكيلة إنجلترا في كأس العالم في قطر على الرغم من صغر سنه، وقد وصل إلى البوندسليغا في العام 2020 من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو وعقده لا يوجد فيه شرط جزائي.

وبالتالي يستمر سعره في الارتفاع كما هو الحال مع تأثيره في خط وسط دورتموند، وخلال المواسم الأخيرة كان ليفربول أحد الفرق الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي وذلك بفضل العلاقات الجيدة ليورغن كلوب المدير الفني لليفربول، مدرب دورتموند السابق الذي قاده مرتين إلى لقب الدوري الألماني، ونهائي دوري أبطال أوروبا، مما قد يسهل المفاوضات.

وفي أنفيلد يسعى ملاك ليفربول إلى تدعيم صفوف الفريق خاصة بعد رحيل ساديو ماني، واقتراب روبرتو فيرمينو من الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى ليفربول إلى تدعيم صفوفه لمواصلة إعادة بناء الفريق، الصيف المقبل، ووضع بيلينغهام على رأس أولوياته، وسعره يبلغ نحو 100 مليون يورو.

لكن في حال فشل رجال كلوب في إنقاذ موسم مخيب للآمال بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فلن يتمكن النادي من التعاقد مع الدولي الإنجليزي.

ظهور مانشستر سيتي

ظهر مانشستر سيتي، الذي يتم تقديمه في هذا السيناريو الجديد كواحد من الأبطال الرئيسين في الصفقة إلى جانب ريال مدريد، الذي اتخذ بالفعل الخطوة الأولى لمحاولة التعاقد مع الموهبة الإنجليزية الشابة.

ويبحث حامل لقب البريميرليغ عن ظهير أيسر ولاعب خط وسط، على الرغم من قائمة لاعبي الوسط التي هي تحت تصرف غوارديولا.

إلا أن عقد جوندوغان مع السيتي ينتهي هذا الصيف، وإذا قرر الدولي الألماني المغادرة عن استاد الاتحاد فإن غوارديولا يعتبر أن لاعب بروسيا دورتموند هو البديل المثالي. ويستمر برناردو سيلفا حتى العام 2025، لكنه يفكر في الرحيل، وسيوافق النادي إذا تلقى عرضًا جيدًا له، لذلك يتصدر بيلينغهام قائمة الأهداف الأساسية للفريق الموسم المقبل.

غريليش وألكسندر أرنولد “عميلان” سريان

ويتمتع جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي بشهرة أكبر في فترته الثانية في ملعب الاتحاد، وخاض المزيد من الدقائق، وتأثيره أصبح أكثر حسمًا. فقط البلجيكي كيفن دي بروين أرسل تمريرات حاسمة أكثر منه. وبالإضافة إلى مساهمته على أرض الملعب انضم غريليش مؤخرًا إلى سعي ناديه للفوز بسباق التعاقد مع بيلينغهام.

وعلى الرغم من الأساليب التقليدية إلى حد ما، نشر مدافع سيتي الحالي مانويل أكانغي، زميل بيلينغهام السابق في بروسيا دورتموند، بعض الصور التي أثارت اهتمام لاعب الوسط الإنجليزي الذي أظهر دهشته بتعليق، ورد غريليش أيضًا، وطلب من زميله التوقيع مع سيتي.

وفي المقابل تناول ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول العشاء مع بيلينغهام يوم الأحد، تلاه حفل موسيقي للمغني كريس براون في لندن. والصور التي ظهرت لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت كل أنواع الشائعات بشأن انتقاله إلى ليفربول.