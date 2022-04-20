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مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون

منذ 4 ساعات
فريق مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

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تمكن فريق مانشستر سيتي من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز بثلاثية نظيفة على فريق برايتون آند هوف ألبيون.

سجل رياض محرز وفيل فودن وبرناردو سيلفا في الشوط الثاني ليفوز مانشستر سيتي 3-صفر على برايتون آند هوف ألبيون ويستعيد حامل اللقب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وكان ليفربول قفز إلى الصدارة بشكل مؤقت بعد الفوز 4-صفر على مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء، وعانى سيتي في الشوط الأول في استاد الاتحاد في ظل اعتماد برايتون على الدفاع المنظم.

لكن سيتي دخل الشوط الثاني بشكل أفضل كثيرا وافتتح الجزائري محرز الأهداف بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 53.

وقضى الهدف على توتر سيتي، ثم أضاف الهدف الثاني بعد 12 دقيقة أخرى بعد تسديدة أبدلت اتجاهها من فودن من خارج منطقة الجزاء.

ومع تراجع برايتون، سجل سيلفا الهدف الثالث ليضمن فوز فريق المدرب بيب جوارديولا، وارتفاع رصيده إلى 77 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ويبدو الفريق في طريقه لحصد لقبه الرابع في خمس سنوات.

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