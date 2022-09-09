مانشستر سيتي يضم لاعبة الوسط اليابانية هاسيجاوا

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية الخميس، إنه تعاقد ولمدة ثلاثة أعوام مع لاعبة الوسط اليابانية الدولية يوي هاسيجاوا لاعبة وست هام يونايتد قبل بداية الموسم الجديد للبطولة.

وتنضم هاسيجاوا إلى سيتي بعد أن أمضت عاما في صفوف وست هام يونايتد.

وشاركت هاسيجاوا في 58 مباراة دولية مع منتخب اليابان منذ ظهورها الأول مع الفريق في 2017 ومثلت بلادها في كأس العالم وكأس آسيا والألعاب الأولمبية.

وبهذا أصبحت هاسيجاوا (25 عاما) أول لاعبة يابانية تنضم إلى مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب جاريث تيلور.

وهناك لاعبة يابانية أخرى تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة النسائية هي مانا أيوابوتشي لاعبة أرسنال.

وقالت هاسيجاوا عبر موقع سيتي على الإنترنت “كنت أحلم بالقدوم إلى مانشستر سيتي للعب كرة القدم ولذا أنا سعيدة جدا لوجودي هنا.

“الناس يعتبرونني لاعبة وسط مهاجمة لكي أريد أيضا أن يعرفني الناس من خلال قدراتي الدفاعية وقدرتي على المفاجأة. ربما أكون صغيرة لكني قوية وأريد أن أثبت ذلك”.

وبعد نهاية الموسم الماضي شهدت تشكيلة سيتي تغييرات كبيرة برحيل العديد من الأسماء الكبيرة من بينها إيلين وايت بسبب الاعتزال كما انتقلت لوسي برونز وجورجيا ستانواي وكارولين وير وكيرا والش إلى فرق أخرى.

واحتل سيتي المركز الثالث في نهاية الموسم الماضي وسيبدأ الموسم الجديد باللعب على أرضه في مواجهة أرسنال الأحد المقبل.