مانشستر سيتي يعلن رحيل لاعبه إلى ساوثهامبتون

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقال لاعبه شيا إيمانويل تشارلز إلى ساوثهامبتون، في بيان رسمي، أصدره الأربعاء.

ووقع شيا عقدًا مع ساوثهامبتون مدته أربع سنوات، وهو الصفقة الثانية للنادي الإنجليزي بعد ضم ريان مانينج.

شيا البالغ من العمر 19 عامًا، بدأ مسيرته في أكاديمية مانشستر سيتي، ووقع أول عقد احترافي له مع السيتي في يوليو 2021.

وظهر شيا لأول مرة مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا في موسم 2022/23، أمام برينتفورد، ومع فريق الشباب شارك شيا في 26 مباراة في الدوري.

لم يعلن مانشستر سيتي عن قيمة الصفقة، لكن وفقًا لتقارير الصحف وبحسب ما أكد الصحفي فابريزو رومانو، ينضم شيا تشارلز إلى ساوثهامبتون في صفقة قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني، تتضمن بند البيع وشروط إعادة الشراء.

وقال شيا تشارلز: “أشعر أن الطريقة التي سيلعب بها المدرب ستناسبني حقًا ومن الواضح أن بعض اللاعبين الذين أعرفهم (من السيتي) قدموا أداءً جيدًا هنا الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف: “أشعر أن الشيء الرئيسي هو الترقية لهذا النادي، لأننا ننتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أطيق الانتظار لبدء الموسم التحضيري والدخول في مباريات البطولة”.