مانشستر سيتي يكشف عن رابع صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إتمام رابع صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع الإسباني سيرجيو جوميز من أندرلخت البلجيكي.

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي إن جوميز انضم إلى صفوف الفريق بعقد لمدة 4 سنوات، ويمتد حتى عام 2026.

وبات سيرجيو جوميز رابع صفقات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي، بعد إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني، وحارس المرمى شتيفن أورتيجا في صفقة انتقال حر من أرمينيا بيلفيلد الألماني، وكالفين فيليبس من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وكلفت صفقة جوميز إدارة نادي مانشستر سيتي مبلغ 11 مليون جنيه إسترليني بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأجرى جوميز، لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، الكشف الطبي في نادي مانشستر سيتي قبل أيام، بينما شوهد في فندق النادي يوم السبت الماضي.

وسيرتدي جوميز القميص رقم 21 في مانشستر والذي بات فارغاً برحيل الأوكراني أولكسندر زينتشينكو من مانشستر سيتي إلى أرسنال في الميركاتو الحالي.

وقال جوميز عن انتقاله إلى مانشستر سيتي: “هذا حلم تحول إلى حقيقة، أنا في غاية الفخر للانتقال إلى مانشستر سيتي، إنه أفضل نادٍ في إنجلترا ومع بيب جوارديولا لدي فرصة للتعلم والتطور تحت القيادة الفنية للمدرب الأروع في عالم كرة القدم”.

وتألق جوميز في صفوف أندرلخت الموسم الماضي عبر المشاركة في 50 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 15، وهي أرقام مميزة للاعب في خط الدفاع.

وبدأ جوميز رحلته مع كرة القدم في ناشئي برشلونة بين عمر 10 سنوات و18 عاما، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند، ومنه إلى أندرلخت في الموسم الماضي.