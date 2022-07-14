مانشستر سيتي ينافس برشلونة على ضم مدافع إشبيلية

يواصل نادي برشلونة تدعيم صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي، وحدد برشلونة اسم المدافع الذي يسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري، ولكن مانشستر سيتي دخل في سباق التعاقد مع نفس اللاعب.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط الدفاع الذي يعاني من ضعف فني واضح وإصابات عديدة على مدار الموسم.

وتشير التقارير أن برشلونة وقع اختياره على الفرنسي جوليس كوندي مدافع إشبيلية.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت عن دخول مانشستر سيتي سباق التعاقد مع كوندي، ليزاحم برشلونة في الميركاتو الحالي.

وقالت الصحيفة إن السيتي يسعى للتخلص من المدافع الهولندي نيثان آكي، والتعاقد مع مدافع إشبيلية.

ورغم دخول النادي الإنجليزي سباق التعاقده مع كوندي، إلا أن برشلونة هو النادي المفضل للحصول على خدمات المدافع الفرنسي.

ويعمل برشلونة على صفقة تبادلية مع إشبيلية، تتضمن رحيل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى النادي الأندلسي مقابل الحصول على كوندي بالإضافة إلى مبلغ مالي مقبول.

واستعدادا للموسم المقبل عزز برشلونة تشكيلته بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي أمس الأربعاء وهي ثالث صفقة يبرمها النادي هذا الصيف بعد تعاقده مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

كما أعلن النادي الكتالوني تمديد تعاقده مع المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لعامين جديدين بعد انتهاء عقده السابق في يونيو حريزان الماضي.

وبهذا يستمر الارتباط بين برشلونة وديمبلي حتى 2024 ما يضح حدا للتكهنات حول مستقبل لاعب منتخب فرنسا.