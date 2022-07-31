الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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مانشستر متمسّك بدي يونج.. إغراءات جديدة لضمّ اللاعب الهولندي

منذ ساعتين
فرينكي دي يونج

فرينكي دي يونج

موقع kooora
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يأمل مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الهولندي “فرينكي دي يونج”، لاعب وسط برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولفتت العديد من التقارير الى أن الناديين اتفقا على قيمة الصفقة (63 مليون إسترليني بالإضافة إلى المتغيرات)، لكن اللاعب الهولندي من رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط لمحاولة أخيرة بشأن التعاقد مع دي يونج هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد سيقدم لدي يونج راتبًا لا يرفض في العرض الجديد، عندما يلتقي مع ممثلي اللاعب عقب انتهاء جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت “ميرور” أن برشلونة حريص أيضا على بيع دي يونج، بسبب الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني، كما أن البارسا مدين للاعب الهولندي بـ17 مليون إسترليني.

في السياق نفسه، زعمت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن مانشستر يونايتد، مستعد لمنح دي يونج رواتبه المؤجلة لدى برشلونة، وجعله صاحب الراتب الأعلى في “أولد ترافورد”.

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