مانشستر يونايتد يتحرك لضم حكيم زياش

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع اللاعب المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي خلال “الميركاتو” الصيفي الجاري.

وبات المغربي البالغ 29 عاما خارج حسابات الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الموسم الجاري، ويسعى اللاعب للرحيل عن البلوز هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، فإن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع حكيم زياش.

Why Erik ten Hag wants Hakim Ziyech at Manchester United #mufc https://t.co/IjcfJjL57y

— Man United News (@ManUtdMEN) August 16, 2022