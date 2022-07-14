مانشستر يونايتد يتقدم خطوة لحسم صفقة دي يونغ

تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوة جديدة نحو ضم فرينكي دي يونغ، نجم وسط برشلونة الإسباني، بحسب ما أكدته تقارير صحفية.

وكان مانشستر يونايتد وصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع برشلونة بشأن ضم دي يونغ في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل سعي النادي الكتالوني لبيع اللاعب الهولندي من أجل توفير سيولة مالية، فضلا عن توفير راتيه المرتفع.

وأشارت عدة تقارير قبل أيام إلى أن اللاعب الهولندي يرفض فكرة الانتقال إلى المان يونايتد، رغبة منه في البقاء بملعب كامب نو، في ظل ارتباطه بعقد ممتد حتى 2026.

على الرغم من ذلك، فإن مصدر داخل برشلونة أكد لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النادي الإنجليزي اتفق مع الإدارة الكتالونية على دفع 75 مليون يورو مقابل ضم دي يونغ، بجانب 10 ملايين أخرى كمتغيرات.

وأضاف المصدر أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أبلغ دي يونغ أنه سيكون خارج حساباته في الموسم المقبل، وذلك بسبب السياسة المالية الجديدة للنادي.

ويفضل برشلونة التوصل إلى اتفاق قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت المقبل، لخوض الجولة التحضيرية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن دي يونغ (25 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 138 مباراة مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 17، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا.