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مانشستر يونايتد يحضّر للجمع بين صفقتين

منذ 25 دقيقة
علم مانشستر يونايتد

علم مانشستر يونايتد

موقع kooora
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يخطط مانشستر يونايتد، لثورة في خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل.

ويعاني الشياطين الحمر هذا الموسم من تراجع النتائج، والتي كان آخرها السقوط أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-6 في البريميرليغ.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط للجمع بين فرينكي دي يونغ (برشلونة) وجود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) في خط الوسط خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن صفقة دي يونغ تبلغ 60 مليون يورو، بينما قد يصل سعر بيلينغهام إلى 90 مليونا.

وسبق أن حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع “دي يونغ” في الصيف الماضي، لكنّ اللاعب تمسّك بالبقاء في برشلونة، إلا أنه بات خارج التشكيلة الأساسية للمدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم.

وأوضحت “سبورت” أن صفقة نجم بوروسيا دورتموند تشهد منافسة قوية من ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

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