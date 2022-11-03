مانشستر يونايتد يرسو على بديل أفريقي لرونالدو

أفادت تقارير صحفية إنكليزية وفرنسية بأنّ “إريك تين هاغ”، المدير الفني لمانشستر يونايتد، حدّد بديلًا للبرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم الشياطين الحمر، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، وهناك إمكانية لرحيله في كانون الثاني المقبل حال تلقيه عرضًا مناسبا، في ظل أزماته الأخيرة التي أثرت على الفريق.

ووفق صحيفتي “إكسبريس” البريطانية، و”Media Foot” الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد يفكّر بجدية في ضم الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينج ،مهاجم بايرن ميونخ، كبديل لكريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد موتينج مع العملاق البافاري بنهاية الموسم الجاري وبالتالي فإن الصفقة ستكون مجانية.