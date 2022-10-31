مانشستر يونايتد يستعد للتحرك باتجاه ماكس أرونز

يستعد مانشستر يونايتد، للتحرك من أجل ضم ظهير أيمن جديد، لمنافسة ديوغو دالوت، مع شكوك حول مستقبل وان بيساكا.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن مانشستر يونايتد يفكّر في التقدم بعرض لضم لاعب نورويتش سيتي، ماكس أرونز، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان ماكس أرونز محط اهتمام المان يونايتد، وكان من الأندية التي استفسرت حول إمكانية ضم اللاعب البالغ 22 عامًا، بعد فوز منتخب إنكلترا تحت 21 عامًا على ألمانيا في أيلول الماضي.

وتقدّر قيمة أرونز من قبل نورويتش سيتي بنحو 10 ملايين إسترليني، وهو من الخيارات المطروحة أمام مانشستر يونايتد، بجانب جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن.

وشارك ماكس أرونز في 19 مباراة مع نورويتش سيتي، صاحب المركز الخامس في دوري التشامبيونشيب هذا الموسم.

ورفض نورويتش سيتي، إعارة أرونز مع خيار الشراء إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في آب الماضي، كما رفض عرضين لإعارته إلى أتالانتا ومونزا في إيطاليا.

واستفسر إيفرتون وفولفسبورج ومارسيليا عن ضم أرونز في وقت سابق، علمًا بأنه لم يتبقَ له سوى أقل من عامين على عقده الحالي مع نورويتش.