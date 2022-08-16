مانشستر يونايتد يضع نقطة سوداء في تاريخ كريستيانو رونالدو

أوضاع غير مسبوقة يعيشها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد، بعد مرور أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومع انطلاق الموسم الحالي، واصل مانشستر يونايتد عروضه المخيبة التي قدمها على مدار المواسم الماضية، وخسر في أول جولتين من الدوري الإنجليزي أمام برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4).

وبناء على هاتين المباراتين، يتذيل مانشستر يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بعد انتهاء منافسات أول جولتين.

وحسب ما ذكره حساب “مستر تشيب” المتخصص في الإحصائيات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن هذه هي المرة الأولى في مسيرة رونالدو التي يتذيل فيها فريقه ترتيب الدوري بعد أول جولتين.

على جانب آخر فإن آخر مرة احتل فيها “الشياطين الحمر” المركز الأخير بعد أول جولتين كانت في موسم 1992-1993، الذي انتهى بفوزه باللقب.

وكانت عدة تقارير صحفية كشفت مؤخرا عن سعي رونالدو للرحيل عن يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في الانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها “الشياطين الحمر”.

وأشارت التقارير إلى رفض عدة أندية أوروبية التعاقد مع النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما، يأتي على رأسها باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ.