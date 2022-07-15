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مانشستر يونايتد يضم الدنماركي إريكسن في انتقال مجاني

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2022 5:45 مساءً
كريستيان إريكسن

كريستيان إريكسن

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أعلن مانشستر يونايتد اليوم ال تعاقده مع صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن في انتقال مجاني إلى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

وعاد إريكسن، الذي احتاج إلى علاج بالملعب لإنقاذ حياته العام الماضي عقب إصابته بأزمة قلبية في مباراة أمام فنلندا ببطولة أوروبا، إلى اللعب مع برنتفورد بعد تعاقد لفترة قصيرة منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وأصبح إريكسن ثاني صفقة ليونايتد هذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيريك تن هاج بعد ضم الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا.

وقال إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق في بيان “مانشستر يونايتد ناد مميز ولا أطيق الانتظار للبدء، استمتعت باللعب في أولد ترافورد مرات عديدة لكن اللعب بالقميص الأحمر هناك يمنح شعورا مذهلا”.

وانضمّ إريكسن لنادي برينتفورد لفترة قصيرة، ولعب 11 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها هدفًا واحدًا.

ويمتلك إريكسن خبرةً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن دافع عن ألوان نادي توتنهام لمدة 7 أعوام، في الفترة من 2013 إلى 2020، ولعب 226 مباراة في المسابقة، أحرز خلالها 51 هدفًا.

وانتقل إريكسن (30 عامًا) إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي عام 2020، وحقّق رفقة الفريق لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعود إلى (البريميرليغ) من بوابة برينتفورد.

    المصدر :
  • رويترز

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