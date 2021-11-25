مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة ويختار “الأب الروحي لكلوب” مدربا

بشكل مفاجئ، قرر مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين مدير فني ألماني لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم، بعد أسبوع من إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.

وأكدت صحيفة “ذا أثليتك” اتفاق مانشستر يونايتد مع المدرب رالف رانغنيك بعقد مدته 6 أشهر، بالإضافة إلى عامين إضافيين يعمل فيها كمستشار للنادي.

ويعمل رانغنيك حاليا مديرا رياضيا لنادي لوكوموتيف موسكو الروسي، وله باع طويل في عالم التدريب وإدارة الأندية الأوروبية.

وسبق لرانغنيك تدريب هوفنهايم وشالكة وشتوتغارت وريد بول لايبزغ بالدوري الألماني، وحقق معها نتائج طيبة كما قدم كرة قدم عصرية.

ووفقا لمصادر ألمانية، يعتبر رانغنيك “الأب الروحي” المؤثر على كبار المدربين الألمان اليوم، مثل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، وتوماس توخيل الذي يقود تشلسي الإنجليزي، ويوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني، وجميعهم يتبع نهج الكرة الهجومية والضغط العالي الذي انتهجه رانغنيك.

لكن اختصاص رانغنيك الأساسي هو إدارة الأندية، حيث عمل مديرا لكرة القدم في لايبزغ لسنوات، ونجح الفريق تحت إدارته في الوصول من الدرجات الدنيا إلى المنافسة على البوندسليغا.

والصيف الماضي وقع عقدا مع لوكوموتيف موسكو، للعمل مديرا رياضيا ومديرا للتطوير في النادي الروسي.

ويسعى مانشستر يونايتد للعمل مع رانغنيك حتى نهاية الموسم الجاري، قبل التوقيع مع مدرب آخر بعقد طويل الصيف المقبل.