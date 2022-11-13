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مانشستر يونايتد يفوز على فولهام بهدف قاتل

منذ 13 ثانية
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

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أحرز أليخاندرو جارانتشو هدفا في الوقت بدل الضائع بعد المشاركة كبديل ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 2-1 على فولهام في مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد قبل انطلاق كأس العالم.

وافتتح كريستيان إريكسن، الذي انضم لتشكيلة الدنمرك في كأس العالم، التسجيل ليونايتد في الدقيقة 14 بعد تعاون بين أنتوني مارسيال وبرونو فرنانديز في الجانب الأيسر.

وكاد كارلوس فينيسيوس أن يدرك التعادل لفولهام بعد الاستراحة حيث أطلق تسديدة أنقذها الحارس ديفيد دي خيا والذي تصدى أيضا لمحاولة تيم ريم بضربة رأس من ركلة ركنية.

وأدرك فولهام التعادل في الدقيقة 61 حيث أرسل توم كيرني كرة عرضية حولها دانييل جيمس، لاعب يونايتد السابق، إلى داخل الشباك ليحرز هدفا بعد المشاركة بدقيقتين.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل قبل أن يضع جارانتشو كرة أرضية داخل شباك الحارس بيرند لينو في الوقت بدل الضائع، ليسجل هدفه الأول في الدوري الممتاز.

وسيصل يونايتد إلى عيد الميلاد في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وسيلعب في الجولة المقبلة مع نوتنجهام فورست في 27 ديسمبر كانون الأول، بينما بقي فولهام تاسعا وله 19 نقطة.

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