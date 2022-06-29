مانشستر يونايتد ينافس أرسنال على صفقة صيفية

افتتح مانشستر يونايتد نشاطه في سوق الانتقالات بعدما قرر دخول منافسة شرسة مع أرسنال على ضم أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي.

المان يونايتد كان أحد أقل الأندية الإنجليزية نشاطا في الميركاتو الصيفي منذ نهاية الموسم الماضي، وهو ما أثار غضب أسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في السياق، كشفت تقارير صحفية عن حث صاحب الـ37 عاما لإدارة النادي على ضرورة التحرك لجلب لاعبين جدد، لتفادي ما حدث على مدار الموسم الماضي، الذي شهد خروج الفريق خالي الوفاض.

بدورها، أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن اليونايتد أظهر اهتمامه بلاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس، نجم ليستر سيتي الإنجليزي.

ويبدو أن إدارة النادي استجابت لضغط رونالدو بالتحرك سريعًا لتعزيز صفوف الفريق بعنصر جديد، رغم تفاوضها مع برشلونة الإسباني لجلب لاعب وسط آخر، هو الهولندي فرينكي دي يونج.

يأتي ذلك في ظل دخول اللاعب الدولي البلجيكي دائرة اهتمامات الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، الذي يرغب في جلبه لملعب الإمارات منذ فترة طويلة.

ويعد تيليمانس أحد قائمة خيارات المدرب الهولندي إيريك تين هاج لتعزيز قوة خط الوسط، بالإضافة إلى كريستيان إريكسن ودي يونج.

يذكر أن صاحب الـ25 عاما سجل 6 أهداف وصنع 4 أخرى خلال مشاركته في 32 مباراة بالبريميرليج الموسم الماضي.