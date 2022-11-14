الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
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مانشستر يونايتد ينتظر تقييم كل الحقائق قبل الرد على رونالدو

منذ 4 دقائق
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

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– قال مانشستر يونايتد إنه سيرد على تصريحات كريستيانو رونالدو، التي قال فيها إنه تعرض للخيانة من النادي لإجباره على الرحيل، بعد تقييم كل الحقائق.

وقال رونالدو، الذي عاد إلى يونايتد من يوفنتوس لفترة ثانية في أولد ترافورد في 2021 بعقد لمدة عامين، في مقابلة مع بيرس مورجان بمحطة توك تي.في أذيعت أمس الأحد إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاج.

وقال يونايتد في بيان اليوم الاثنين “تابع مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بشأن مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو. سيدرس النادي الرد على هذه التصريحات بعد تقييم كل الحقائق بشكل كامل.

“لا يزال تركيزنا حاليا ينصب على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم والعمل على تعزيز التعاون بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين”.

وقال تن هاج الشهر الماضي إن الدولي البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما رفض اللعب كبديل أمام توتنهام هوتسبير وسار نحو النفق قبل دقائق من نهاية المباراة بعد ترك مقاعد البدلاء.

ولم يكن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، ضمن التشكيلة التي واجهت تشيلسي يوم السبت التالي كما غاب عن انتصار يونايتد 2-1 على فولهام أمس الأحد بسبب المرض.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة قبل أن يتوقف الموسم بسبب كأس العالم المقررة بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول في قطر. وسيقود رونالدو منتخب البرتغال في البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

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