الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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مانشستر يونايتد ينضم الى سباق التعاقد مع مونييه

منذ ساعة واحدة
"توماس مونييه"

"توماس مونييه"

موقع kooora
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دخل نادي مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع ظهير بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أملًا في تعزيز قوة خط دفاعه هذا الموسم.

ويعاني المان يونايتد من سوء النتائج مع بداية الموسم، مما دفعه لمحاولة البحث عن لاعبين جدد، لإنعاش تشكيلة الفريق الحالية.

ووفق صحيفة “التيليغراف” البريطانية، فإن اليونايتد يستهدف التعاقد مع البلجيكي “توماس مونييه”، رغم امتلاكه للثنائي “ديوجو دالوت” و”وان بيساكا”.

وأشارت إلى استعداد الشياطين الحمر للتعاقد مع الدولي البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، رغم تبقي عامين على انتهاء عقده مع دورتموند.

ولم يتقدم النادي الإنكليزي بعرض رسمي حتى الآن لصاحب الـ30 عاما، في الوقت الذي أبدى فيه برشلونة اهتمامه بضم اللاعب مؤخرا.

رغم ذلك، تبقى مهمة مانشستر يونايتد صعبة في إقناع دورتموند بالتخلي عن مونييه، في ظل رفض النادي مسألة بيعه منذ يناير/كاون الثاني الماضي.

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