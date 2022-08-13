السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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مانشستر يونايتد ينهار أمام برنتفورد.. شاهد ردة فعل رونالدو!

منذ ساعة واحدة
من مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد

من مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد

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استقبل مانشستر يونايتد المتعثر أربعة أهداف في أول 35 دقيقة ليخسر 4-صفر في ضيافة برنتفورد وتستمر البداية الكارثية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وخسر يونايتد للمرة السابعة على التوالي في الدوري خارج أرضه، وتأكد سقوطه قبل الاستراحة بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة للاعبين.

وبدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة عندما سمح الحارس ديفيد دي خيا بدخول تسديدة سهلة من جوش داسيلفا إلى مرماه.

وازدادت الأمور سوءا بعد ثماني دقائق عندما مرر دي خيا الكرة ضعيفة إلى كريستيان إريكسن، لاعب برنتفورد السابق، ليفقدها وتذهب إلى ماتياس ينسن ويسجل الهدف.

وفشل دفاع يونايتد في التعامل مع ركلة ركنية، واستغل المدافع بن مي الأمر وسجل بضربة رأس من مدى قريب، لتستمر الاحتفالات الصاخبة من مشجعي برنتفورد، وسط صدمة لمدرب الفريق الزائر إيريك تن هاج.

وجاء الهدف الرابع بعدما أرسل إيفان توني كرة عرضية عقب هجمة مرتدة سريعة لتصل إلى برايان مبومو ويسجل بثقة في مرمى دي خيا.

وأجرى تن هاج ثلاثة تغييرات بين الشوطين واشترك رافائيل فاران وتايرل مالاسيا وسكوت ماكتوميناي، لكن الأداء لم يتحسن كثيرا.

وشعرت جماهير برنتفورد بسعادة هائلة بعد نهاية المباراة، بينما يتذيل يونايتد بعد خسارته الثانية على التوالي، وعقب الهزيمة أمام برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الافتتاحية.

    المصدر :
  • رويترز

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