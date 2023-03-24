مانشيني لا يزال متفائلا رغم الهزيمة من إنجلترا

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إن أداء فريقه أمام إنجلترا أظهر الكثير من الأمل للمستقبل رغم أن حامل اللقب بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بالهزيمة 2-1 على أرضه أمس الخميس 23\3\2023.

وكانت إيطاليا متأخرة بالفعل 2-صفر في مواجهتها ضمن المجموعة الثالثة في نابولي قبل أن يقلص ماتيو ريتيجي الفارق بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وقال مانشيني لمحطة (آر.أية.أي سبورتس) “لقد بدأنا بشكل جيد مع الضغط العالي، وهو ما لم نفعله في بقية الشوط الأول. رأيت فريقا رائعا في الشوط الثاني وهذا يبشر بالخير للمستقبل”.

وقال مانشيني إن فريق المدرب جاريث ساوثجيت كان متفوقا في الركلات الثابتة، مما ساعد إنجلترا على تحقيق فوزها الأول على فريقه في إيطاليا منذ 62 عاما رغم طرد لوك شو.

وأضاف مانشيني “إنجلترا خطيرة في الركلات الثابتة، لقد سمحنا بالهدف الأول على ما أعتقد بسبب الارتباك، ثم كانت ركلة الجزاء أيضا من ركلة ركنية. أعتقد أننا كنا نستحق تسجيل هدف آخر على الأقل بعد الاستراحة.

“ربما بدأنا بمواجهة صراع شاق هذه المرة ولكن نأمل في إنهاءه بشكل أكثر سلاسة”.

ورغم أن هدف ريتيجي حافظ على ماء وجه مانشيني، إلا أنه كان واثقا من أن لاعب أتليتيكو تيجري البالغ عمره 23 عاما سيستمر في التحسن.

وقال المدرب الإيطالي عن لاعبه الجديد “واجه صعوبات في الشوط الأول لأن مدافعي إنجلترا أقوياء بدنيا وحدوا من خطورته. لقد تحرك بشكل أفضل بعد الاستراحة، لكنه شاب ويلعب في الأرجنتين لذلك يحتاج إلى وقت”.

وتتوجه إيطاليا إلى مالطا بعد غد الأحد لخوض مباراتها المقبلة في تصفيات بطولة أوروبا 2024.