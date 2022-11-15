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ماني سيغيب عن "المباريات الأولى" لكأس العالم 2022

منذ ساعة واحدة
ساديو مانيه

ساديو مانيه

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نقلت وسائل إعلام محلية الثلاثاء عن مسؤول في الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قوله إن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن “المباريات الأولى” لكأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما لتشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، والتي تنطلق الأحد، رغم إصابته في الساق اليمنى خلال اللعب مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني قبل البطولة.

وقال أليو سيسي مدرب السنغال إن ماني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم هذا العام، لا يحتاج لجراحة لكن آماله في اللعب أمام هولندا في 21 نوفمبر\تشرين الثاني تبدو ضعيفة.

وقال عبدولاي سو المسؤول في الاتحاد السنغالي “سيتعين علينا خوض المباريات الأولى في غياب ساديو ومحاولة الفوز لأن الفريق يملك 25 لاعبا آخر.

“لم يكن أحد يريد ذلك لكن هذا ما حدث لنا”.

ويواجه منتخب السنغال أيضا قطر صاحبة الضيافة في 25 نوفمبر والإكوادور في 29 نوفمبر في المجموعة الأولى لكأس العالم.

    المصدر :
  • وكالات

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