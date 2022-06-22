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ماني يعلق على رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ

منذ 22 دقيقة
ساديو مانيه

ساديو مانيه

"كووورة"
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كشف السنغالي ساديو ماني الذي أجرى قبل ساعات الكشف الطبي في بايرن ميونخ تمهيدا للانتقال للفريق البافاري، عن موقفه بشأن احتمالية رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هذا الصيف.

وطلب ليفاندوفسكي (34 عاما) من إدارة بايرن علنا السماح له بالرحيل هذا الصيف، على الرغم من امتداد عقده لنهاية الموسم المقبل.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية “ليس من شأني الحديث عن انتقال ليفاندوفسكي، أنا هنا لمساعدة زملائي على النجاح والفوز بالألقاب”.

ويرغب ليفاندوفسكي في الانتقال لصفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، بعد أن عرض عليه النادي الكتالوني عقدا مدته 3 مواسم.

وأجرى ماني الكشف الطبي في بايرن ميونخ أمس الثلاثاء، ومن المحتمل الإعلان عن الصفقة رسميا في غضون ساعات.

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