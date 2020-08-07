مان سيتي يستقبل ريال مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

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يسعى فريق ريال مدريد الأسباني لتعويض خسارته أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، الذي يحل ضيفا على ملعب “الاتحاد”، يوم الجمعة، في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الإياب تأتي بعد نحو 5 أشهر من خوض الفريقين جولة الذهاب في ملعب “سانتياجو برنابيو”، والتي انتهت بفوز المان سيتي بنتيجة 2-1.

وشهدت تلك المباراة تعرض سيرخيو راموس، قائد الريال، للطرد المباشر قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، وهو ما يعني غيابه عن موقعة “الاتحاد”.

شباك مستباحة

يعد راموس ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق الملكي خلال آخر 15 عاما، لكن أهميته تزداد كلما تقدم المدافع الإسباني في العمر، نظرا لدوره القيادي وقدرته على حسم بعض المواجهات بأهدافه، إما عن طريق الضربات الرأسية أو الركلات الثابتة.

ونظرا لغياب راموس عن المباراة المرتقبة، فإن جماهير الميرينجي تضع أياديها على قلوبها، خوفا من تأثر الفريق بغياب قائده.

ويعاني فريق العاصمة الإسبانية بالفعل في غياب راموس عن مواجهات دوري الأبطال، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد خلال آخر 6 مباريات لم يتواجد بها قائده.

وخلال تلك المواجهات، سقط الريال في فخ الهزيمة 5 مرات، بينما حقق فوزا وحيدا، جاء على حساب كلوب بروج البلجيكي في دور المجموعات هذا الموسم.

وبالنظر إلى السجل التهديفي، فتبرز هشاشة الفريق الملكي في غياب قائده، باستقباله 15 هدفا في تلك المباريات الـ6، بينما أحرز 5 أهداف فقط.

ويحتاج ريال مدريد للفوز على السيتي بفارق هدفين على الأقل، لتعويض خسارته ذهابا، وخطف بطاقة التأهل على حساب رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا.