مان سيتي يصدم أحلام برشلونة في ضم برناردو سيلفا

يبدو أن أحلام برشلونة في الظفر بتوقيع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي لن تتحقق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم برناردو سيلفا بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، بالتزامن مع رغبة برشلونة في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

ورغم تصريحات برناردو سيلفا، التي أفاد فيها بأنه سعيد بالتواجد في مانشستر سيتي إلا أنه أكد في ذات الوقت بأن النادي الإنجليزي يعرف ما الذي يريده، وذلك لشبكة “ESPN” التلفزيونية الأمريكية.

موقع “ذا أتلتيك” الأمريكي، وفي تقرير له اليوم، شدد على أن مانشستر سيتي ليست لديه أي نية لبيع برناردو سيلفا.

وتصر مصادر النادي على أن إدارة مانشستر سيتي لن تتزحزح مليمترًا عن تقييمها الخاص بقيمة بيع سيلفا، والتي تبلغ 100 مليون يورو.

هذا المبلغ حال بيع سيلفا به هذا الصيف، سيجعله أغلى صفقة في الميركاتو الصيفي 2022، منهيا صدارة الفرنسي أوريلين تشواميني المنتقل إلى ريال مدريد من موناكو بـ80 مليون يورو.

ومن ثم، فإن برشلونة الذي في الأساس عانى على مدار السنتين الماضيتين من أزمات مالية طاحنة، قد لا يستطيع تحمل دفع 100 مليون يورو لتحقيق حلم مدربه تشافي هيرنانديز بضم سيلفا.

وأوضح “ذا أتلتيك” أن مانشستر سيتي لم يصله حتى الآن أي عرض رسمي من برشلونة لبرناردو سيلفا، ولا أي اتصال من معسكر اللاعب.

ومع ذلك ، تتوقع مصادر النادي أن أي تحرك يمكن أن يحدث، ولكن الموقف سيكون كما هو لن يتم بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سيلفا كان قد شارك مع مانشستر سيتي لمدة 25 دقيقة فقط في اكتساح ضيفه بورنموث برباعية دون رد، وذلك يوم السبت الماضي.

فضلا عن ذلك، فإن سيلفا لعب 12 دقيقة فقط في مباراة الجولة الأولى والتي حل فيها الفريق السماوي ضيفًا على ويست هام، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين نظيفين.