ماهو سر العارضة التي يتابعها بايدن عبر "تويتر" ضمن 13 شخصا فقط؟

فوجئت عارضة أزياء أمريكية شهيرة تدعى كريسي تيغن (35 عاما) في يوم تنصيب بايدن، الأربعاء الماضي، أنه انضم إلى قائمة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، ورجحت تقارير أن ذلك حدث كاستجابة من الرئيس الأمريكي لطلب منها.

وكانت كريس تيغن قد طلبت من جو بايدن متابعة حسابها على “تويتر” في يوم تنصيبه، بعدما أبلغته أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حظرها من جانب حسابه لمدة 4 سنوات.

وكانت كريسي تيغن قد حضرت مشاركة زوجها المغني الأمريكي جون ليجند، في حفل تنصيب جو بايدن، إذ غنى أغنيته “Feeling Good”.

وكريسي تيغن هي عارضة أزياء أمريكية ظهرت لأول مرة في العدد السنوي لملابس البحر من مجلة “سبورتس إلسترايتد” الرياضية في عام 2010، كما أنها نالت شهرة من برنامج “ليب سينك باتل” بجانب المغني إل إل كول جي.

وفي عام 2017 أدرجت تيغن في قائمة مجلة “ماكسيم” السنوية لأجمل 100 امرأة في العالم.

وأدى جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد “بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته”.

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz

— chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021