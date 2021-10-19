مايا جول حداد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: إطلالات النجمات في مهرجان “الجونة” غير موفقة

تعتبر مايا جول حداد من أبرز الستايلست في العالم العربي، فهي تعاونت مع عشرات المطربين في تصوير أغنياتهم، كما دخلت الى عالم الدراما التلفزيونية والسينمائية من خلال الاشراف على المظهر الخارجي لعدد كبير من الممثلين اللبنانيين والعرب. ومن أهم الأعمال التي عملت بها، مسلسل “شيللو”، “نص يوم” وغيرهما فكيف دخلت الى مصر واستقرت هناك؟ هذا ما نعرفه من خلال حوارها مع “صوت بيروت انترناشونال”.

حداد قالت “قصدت القاهرة في العام 2008 لأني كنت أحلم بالعمل في مجال الدراما التلفزيونية وفي تلك الفترة كانت الأعمال الدرامية في لبنان خجولة رغم اني عملت كستايلست مع عدد كبير من المطربين في العالم العربي في تصوير أغنياتهم وأشرفت على مظهرهم الخارجي من الألف الى الياء” وتضيف “انما وجدت أن العمل في الكليبات لا يؤرشف في التاريخ المهني بسبب غزارة الانتاج ومع مرور الوقت تقلصت هذه الصناعة، أما بالنسبة لانتقالي الى مصر فأنا عملت مع المخرج المصري الراحل أحمد المهدي في أكثر من كليب وفيلم “بحر النجوم” وهو الذي ساعدني بالسفر الى القاهرة وعملت في فيلم “الوعد” بطولة آسر ياسين وروبي وتأليف وحيد حامد واخراج محمد ياسين من بعده جاء مسلسل “كلام نسوان” الذي رشحت للعمل فيه مايا دياب ونادين الراسي، وقد استقريت في مصر الى حين إندلاع الثورة في العام 2011، حيث عدت إلى لبنان واستلمت مسلسل “روبي” بطولة سيرين عبد النور وأمير كرارة ومن ثم وقعت عقدا مع شركة “صبّاح اخوان” للعمل ستايلست في مسلسل “لو” و”نص يوم” و “تشيللو” الا أنني لم أنقطع عن زيارة هوليوود الشرق إنما في سنة 2017 عدت نهائيا اليها وبدأت العمل في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني مصري أبرزها “ضد مجهول” لغادة عبد الرازق و”لما كنا صغيرين” لريهام حجاج “و”بدل الحدوتة ثلاثة” لدنيا سمير غانم وأيضا انتهيت من فيلم سينمائي مع المنتج هشام جمال الذي شاركت فيه الراحلة دلال عبد العزيز وقريباً سيعرض في صالات السينما هذا فضلا عن عملي في الاعلانات والبرامج التلفزيونية”.

وتضيف حداد ” “أنا لست موظفة في أي شركة لكنني بت معروفة في الوسط الفني المصري ولا أحارب من أحد بل على العكس نحن نتعاون كلنا كخبراء موضة وعما اذا كان اللبنانيين مميزين أكثر من المصريين تؤكد “في كل مهنة وأي بلد هناك الجيد والفاشل.

وبما أن مايا جول ستايلست متخصصة في الإشراف على أزياء النجوم كان لا بد من سؤالها عن رأيها بإطلالاتهم في مهرجان “الجونة” السينمائي حيث أثارت هذه الاطلالات ردود أفعال عديدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فقالت “معظم النجمات لم يوفقن بمظهرهن الخارجي بمرورهن على السجادة الحمراء في مهرجان “الجونة” وأنا لا أضع اللوم على الممثلات لأان أغلبهن لا زلن يعتمدن على أذواقهن الشخصية دون إستشارة الستايلست المتخصص ليساعدهن في إختيار أصغر التفاصيل المتعلقة بشكلهن الخارجي. أما تلك التي تستعين بستايلست فهي مفروض عليها من مصممي الازياء أن ترتدي ما يختاره لأنه لا يتقاضى ثمن الفساتين التي ترتديها، لذلك شاهدنا إطلالات غير موفقة. انما لا شك ان بعضهن كنا مميزات في إختياراتهن ومنهم هند صبري، درة التونسية ونادين نسيب نجيم”.

وأخيرا تقول مايا أن علاقة صداقة باتت تجمعها بايمي ودنيا سمير غانم “الاخيرة ساعدتني كثيرا في عملي وقريبا نعود لمتابعة تصوير مسلسلها “عالم موازي” الذي توقف بسبب كورونا ووفاة والديها النجمين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز”.