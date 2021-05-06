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مايا دياب: "المنظومة هي اللي لازم تستقيل مش نوال"

6 - مايو - 2021
مايا دياب

مايا دياب

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بعد استقالة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من نقابة الفنانين، أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مؤيدين ومعارضين. وكانت الفنانة اللبنانية مايا دياب من المؤيدين والمشجعين لهذا الطرح.

وقالت معلقة عبر “تويتر”: “لو يا استاذ جهاد اعتمدت قرار الحياد كان أفضل من هالسياسة الظالمة للي عبالك تلزمنا فيها .. إذا دورنا كفنانين ما رح يساعد بأن نوصّل صوت المواطن والوطن فعلى الفن السلام.. ما فيكن علينا نحن الوجه الحضاري للبلد حتى آخر رمق.. والمنظومة هيّ الي لازم تستقيل مش نوال”.

وأضافت مايا مساندة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في قرارها بالإستقالة من النقابة، قائلة: “بحترم كتير قرار إستقالتك .. من اليوم للي أصدر النقيب هذا البيان أخدت قرار بالرد العنيف لكن بطلب من صديقة قريبة مني جدا قبلت إني ما ردّ عليه بعد ما أكدِت لي انه تعرض للضغط قبل اصدار القرار.. قرار القمع بحق الفنانين هو بحد ذاته متعصّب ومتحزّب وواضح لأي جهة ينتمي”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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