مايا دياب بالأبيض... "عروس"

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفستان الزفاف وعلقت على الصور بالقول: “عروس” باللغة الإنغليزية.

وأثارت دياب الجدل سابقاً بمقطع فيديو نشرته عبر انستغرام ثم حذفته سريعاً، حيث ظهرت فيه هي ترتدي فستان زفاف وتضع المكياج، لتثير الشكوك حول زواجها من جديد.

وظهرت مايا دياب في مقطع الفيديو مرتدية فستان زفاف وتستعد بوضع المكياج، لتكثر التساؤلات، هل هي على أعتاب زواج جديد، أم أن الأمر متعلق بعمل فني وأرادت الفنانة اللبنانية التشويق له بنشر الفيديو ثم حذفه مجدداً.