مايا دياب تتصدر بأغنية "حلو ده"

أصدرت النجمة مايا دياب كليب أغنية “حلو ده” التي كانت قد غنتها للمرة الأولى في حفلها الضخم في قطر منذ أسابيع قليلة.

الأغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان عزيز الشافعي الإنتاج الموسيقي لـ “توما” وهي من إنتاج شركة Craft media حمدي بدر.

وتعاونت مايا بهذا الكليب مرة جديدة مع المخرج رجا نعمة وتظهر فيه بطريقة ولوك مختلفين تماماً وبطريقة مبتكرة ومتجددة.

وفور إعلانها عن موعد إصدار الأغنية تصدرت مايا دياب ووسم (هاشتاغ) “حلو ده” التراند بلبنان وعدد من الدول العربية إذ تفاعل معها جمهورها من كل الدول.

وعلقت: “بعرف إنكم ناطرين تشوفوا كليب “حلو ده”‬ وأنا كمان متحمسة شوف ردة فعلكم عليها وتعليقاتكم وفيديوات انتو وعم تسمعوها وتغنوها”.