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مايا دياب تدعو اللبنانيين للنزول إلى الشارع: "يا نحنا يا هنّي"

24 - يونيو - 2021
مايا دياب

مايا دياب

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دعت الفنانة اللبنانية مايا دياب اللبنانيين لإقفال الطرقات في وضح النهار والتخلص من هذه الرزمة الفاسدة.

وقالت عبر “تويتر”: “بطلب من كل لبناني: ما تتظاهروا بالليالي وما تسكروا الطريق بالليل.. بطلب من كل الناس وأنا وحدة منهم ننزل كلنا عالطرقات نترك سياراتنا بنص الطريق ونوقف بوجهم بوضح النهار ويفرجونا كيف رح يقتلونا ، يا نحنا يا هنّي.. لازم نشل حركتهم بعز النهار وما نفل غير ما نستعيد حقنا”.

وأطلقت مايا مؤخراً أغنيتها الجديدة “أحلى كلام”، وطلبت من متابعيها ومحبيها أن يرقصوا ويفرحوا كثيراً، وتلقت مايا الكثير من التهاني على إطلاق أغنيتها الجديدة، كان من بينها تهنئة من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي كتبت لمايا :”الغنية كتير حلوة! ألف مبروك نجاح أحلى كلام و X-Plore كمان. من الفكرة للتنفيذ، للموسيقى… فعلًا سوبر مايا !”، وأرفقت نانسي تعليقها برمز قلب أحمر.

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