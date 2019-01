بالصور: مايا دياب “حقيقية وطبيعية” وتفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة بدون “فوتوشوب أو فلتر، أو ميك آب”

ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب على غلاف مجلة ” هاربرز بازار آرابيا” بإطلالة مختلفة وجديدة، وصفها البعض بالصادمة، حيث قررت الظهور بدون مكياج ، في أحدث جلسة تصوير لها لصالح المجلة .

وكتبت مايا دياب أن صورتها على غلاف المجلة بدون “فوتوشوب أو فلتر، أو ميك آب”، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

No photoshop no filter no make up.. had the courage and confidence to be ME on the cover of @harpersbazaararabia ,real and natural ..Meet the

وقالت مايا دياب: “أمتلك الشجاعة لكي أكون أنا على غلاف المجلة، حقيقية وطبيعية”.

وتابعت المطربة اللبنانية:”أردت أن أظهر من دون ماكياج، على طبيعتي، وأن أكشف عن صورتي الحقيقية بطريقة جديدة، طريقة هاربرز بازار. وآمل أن تنال إعجاب الناس”.

You should always remember that you’re just as beautiful without too much makeup as you are with it. A special thanks to @harpersbazaararabia’s team. From editorial. To photographer. To makeup artist and hairstylist. To stylist. For making me love this unfiltered version of myself.

فظهرت بإطلالة طبيعية، ولافتة للأنظار، حيث أرادات أن تكشف عن صورتها الحقيقة بطريقة جديدة، وتأمل أن تنال إعجاب الناس.

ظهرت في جلسة التصوير بإطلالات مختلفة وقد تحدث البعض بأنه بلغت تكلفتها 33.933 ألف درهم إمارات.

وقالت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حوارها مع “إميلي باكستر” في المجلة، إن المنزل هو المكان الوحيد الذي تسمح لنفسها أن تكون فيه على طبيعتها. وتمر أحيانًا ببعض أوقات الحزن وأحيانًا الغضب، وآخرى البكاء، لأنه عند الظهور أمام الناس، يجب الظهور دومًا سعداء وأن نجيد التصرف.

وأجابت على سؤال “صفي لنا نفسك في ثلاث كلمات” قائلة : “سأصف نفسي بأنني شفافة، عاطفية جداً، وقد أكون ضعيفة جداً أحياناً”.

وسيصدر العدد والحوار كامل معها في عدد شهر فبراير المقبل.