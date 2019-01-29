بالصور: مايا دياب “حقيقية وطبيعية” وتفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة بدون “فوتوشوب أو فلتر، أو ميك آب”
ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب على غلاف مجلة ” هاربرز بازار آرابيا” بإطلالة مختلفة وجديدة، وصفها البعض بالصادمة، حيث قررت الظهور بدون مكياج ، في أحدث جلسة تصوير لها لصالح المجلة .
وكتبت مايا دياب أن صورتها على غلاف المجلة بدون “فوتوشوب أو فلتر، أو ميك آب”، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.
No photoshop no filter no make up.. had the courage and confidence to be ME on the cover of @harpersbazaararabia ,real and natural ..Meet the
وقالت مايا دياب: “أمتلك الشجاعة لكي أكون أنا على غلاف المجلة، حقيقية وطبيعية”.
وتابعت المطربة اللبنانية:”أردت أن أظهر من دون ماكياج، على طبيعتي، وأن أكشف عن صورتي الحقيقية بطريقة جديدة، طريقة هاربرز بازار. وآمل أن تنال إعجاب الناس”.
You should always remember that you’re just as beautiful without too much makeup as you are with it. A special thanks to @harpersbazaararabia’s team. From editorial. To photographer. To makeup artist and hairstylist. To stylist. For making me love this unfiltered version of myself.
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You should always remember that you’re just as beautiful without too much makeup as you are with it. A special thanks to @harpersbazaararabia’s team. From editorial. To photographer. To makeup artist and hairstylist. To stylist. For making me love this unfiltered version of myself. #UnfilteredMayaDiab @harpersbazaararabia @jeremychohphoto @manulosadamua @gemmalouisedeeks @emilybazaar
فظهرت بإطلالة طبيعية، ولافتة للأنظار، حيث أرادات أن تكشف عن صورتها الحقيقة بطريقة جديدة، وتأمل أن تنال إعجاب الناس.
ظهرت في جلسة التصوير بإطلالات مختلفة وقد تحدث البعض بأنه بلغت تكلفتها 33.933 ألف درهم إمارات.
وقالت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حوارها مع “إميلي باكستر” في المجلة، إن المنزل هو المكان الوحيد الذي تسمح لنفسها أن تكون فيه على طبيعتها. وتمر أحيانًا ببعض أوقات الحزن وأحيانًا الغضب، وآخرى البكاء، لأنه عند الظهور أمام الناس، يجب الظهور دومًا سعداء وأن نجيد التصرف.
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“I wanted to show myself with barely any makeup, completely undone beauty… the real me in a new way, in the Bazaar Arabia way. I hope people will like it.’ @mayadiab talks unfiltered realness in our February issue. To read more tap the link in our bio. . "أردت أن أظهر من دون ماكياج، على طبيعتي، وأن أكشف عن صورتي الحقيقية بطريقة جديدة، طريقة هاربرز بازار. وآمل أن تنال أعجاب الناس". هذا ما قالته مايا دياب بتجرد خلال حوارنا معها في عدد شهر فبراير. لقراءة المزيد من هذه المقابلة الحصرية، اضغطي على الرابط الموجود أعلى صفحتنا . #HarpersBazaarArabia #MayaDiab
وأجابت على سؤال “صفي لنا نفسك في ثلاث كلمات” قائلة : “سأصف نفسي بأنني شفافة، عاطفية جداً، وقد أكون ضعيفة جداً أحياناً”.
وسيصدر العدد والحوار كامل معها في عدد شهر فبراير المقبل.