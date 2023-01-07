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مايا دياب لهؤلاء: انتو بلا شرف!

منذ 42 دقيقة
في اي تاون…طلاق معتصم النهار وزوجته و مايا دياب تكشف عن رأيها بالانتخابات!

في اي تاون…طلاق معتصم النهار وزوجته و مايا دياب تكشف عن رأيها بالانتخابات!

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أعربت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب عن غضبها في أحدث تغريدةٍ أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فما السبب؟

في التفاصيل، فدوّنت الفنانة مايا دياب عبر تويتر: “كل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل وديع جورج وسوف في المستشفى في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان”.

وتابعت دياب قائلةً: “ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب. انتو بلا شرف”.

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