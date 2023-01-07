مايا دياب لهؤلاء: انتو بلا شرف!

في اي تاون…طلاق معتصم النهار وزوجته و مايا دياب تكشف عن رأيها بالانتخابات!

أعربت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب عن غضبها في أحدث تغريدةٍ أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فما السبب؟

في التفاصيل، فدوّنت الفنانة مايا دياب عبر تويتر: “كل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل وديع جورج وسوف في المستشفى في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان”.

وتابعت دياب قائلةً: “ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب. انتو بلا شرف”.

لكل اللي صوّروا ونشروا صورة الراحل #وديع_جورج_وسوف في المستشفى ، في الله يا بلا ضمير وبلا وجدان ارحموا العيلة والناس والمحبين والله عيب..انتوا بلا شرف.. — Maya Diab (@mayadiab) January 7, 2023