“مايكروسوفت” تطرح تطبيقا يضمن “أمان العائلة” خلال كورونا

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“الإفراط في ألعاب الفيديو” لعلها الشكوى الدائمة للأهل من أطفالهم الذين يجلسون لساعات طويلة يمارسون النشاط الأكثر أهمية لهم وهو اللعب عبر ” البلايستايشن”.

وذلك من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت والتواصل مع شبكة من اللاعبين يشاركونه اللعب مباشرة، مما يشكل حالة من الفوضى في نظام المراهق أو الطفل، والتشتت عن الدراسة بالإضافة إلى انعكاس اللعب على سلوكه وتصرفاته إلى جانب الضرر الجسدي.

ولهذا الغرض تماما، أطلقت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية تطبيقا أشارت إلى أنه يضمن أمان “العائلة” والأطفال على وجه الخصوص، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن تطبيق “مايكروسوفت العائلي” الجديد يمكنه أن يحقق التوازن الصحيح بين التعلم عن بعد ووسائل التواصل الاجتماعي واللعب.

فمثلا عن طريق هذا التطبيق يمكن أن يحدد ولي الأمر الأوقات التي يمكن للشخص أن يلعب فيها ألعابه المفضلة مثل “فورتنايت” أو “ماين كرافت”، وبمجرد إنهاء الطفل 30 أو 45 دقيقة تفصل اللعبة تلقائيا عن العمل مع الطفل.

ويمكن تنزيل التطبيق مجانا على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، وعلى متصفحات “غوغل كروم” و”ماكيروسوفت إيدج”، وعلى نظام تشغيل “ويندوز” ومنصات ألعاب “إكس بوكس”.

قد يكون من الصعب حماية أطفالك عندما يستخدمون الألعاب على الإنترنت، ولكن تساعدك حلول أمن الإنترنت في الحفاظ على تجربة آمنة وممتعة.

حيث إن أكثر من 50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وتسع سنوات يستخدمون الإنترنت يوميًا*. وتمامًا كما لو كانوا في المدرسة أو في الملعب، سيتخذون بعض القرارات ويرتكبون بعض الأخطاء.

ولكن يوصي خبراء الشؤون الأسرية، بضرورة حظر مواقع الويب غير الملائمة للأطفال، وتنتبهمم عدم التواصل مع الغرباء خلال التواصل عبر الإنترنت،، عدم النقر على الروابط الغريبة للحماية من أي فيروس يخترق الجهاز.