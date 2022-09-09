ما السبب وراء رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بوتر؟

أفادت تقارير صحفية بأنّ مانشستر يونايتد رفض فرصة التعاقد مع “غراهام بوتر”، الذي تولّى مؤخرًا تدريب تشيلسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، تجنّب مانشستر يونايتد، التفاوض مع بوتر مدرب برايتون السابق، بسبب افتقاره الخبرة في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد يبحث عن مدرّب جديد بعد إقالة أولي جونار سولسكاير في تشرين الثاني الماضي.

وتولى “رالف رانجنيك”، تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، قبل تعيين “إريك تين هاج” مدربًا جديدا للفريق في نيسان الماضي.

وكان غراهام بوتر على القائمة المختصرة لتولي زمام الأمور في أولد ترافورد، لكن تم رفضه بسبب قلة خبرته الأوروبية، رغم أن تين هاج لم يعمل أبدًا في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل.

هذا وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليجد نفسه في الدوري الأوروبي.

وفي وقت سابق، أُعلن عن تعيين “غراهام بوتر” مدرّبًا لتشيلسي، الذي يخوض هذا الموسم، دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.