الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما الفئة العمريّة التي تستقطبها سيارات Rolls Royce؟

25 - يناير - 2022
سيارة

سيارة

A A A
طباعة المقال

إذا أردت ان تصوّر في ذهنك صاحب سيارة Rolls Royce، لا بدّ أنك ستتخيل شخصا ذا شعر أبيض منتعلا حذاء غولف. ففي النهاية هذا النوع من السيارات العملاقة مصممم للراحة. فطبيعي أن تتخيل أن مالكها شخص غني متقدم في السن.

لكن اذا سألت زبائن rolls royce، فسيقولون لك ان الغاية من شراء هذه السيارة ليس فقط الراحة، انما المركز والمظهر والمتعة.الاستمتاع بمنتج هم محظوظون جدا ان يكونوا قادرين على شرائه بينما لا يزالون شبابا.

اذ ان الشركة أعلنت ان معدل عمر زبائنها هو ٤٣ سنة في الولايات المتحدة وباقي دول العالم، ما يعني أن نسبة كبيرة من زبائن الرولز رويس هم في عمر الثلاثين وحتى العشرين.

وأفادت الشركة بأن المعلومات المجمَّعة في الربع الثالث من ٢٠٢١ تظهر أن سيارات ال rolls royce تجذب الفئة العمرية ما دون ال ٤٣ سنة، وهي تتفوق بذلك على الماركات الفارهة الأخرى كالمرسيديس، أودي، ليكسوس وحتى لامبورغيني.

    المزيد من منوعات

    نهر بو الإيطالي
    انحسار نهر إيطالي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل منذ الحرب العالمية الثانية.. (صورة)!
    التجويف الأرضي العملاق في تشيلي
    بات مرعباً.. اتساع هائل لتجويف أرضي ظهر في تشيلي قبل أيام
    إرلينج هالاند
    في الظهور الأول.. هالاند يسجل هدفي فوز سيتي على وست هام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الخبز
    مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي