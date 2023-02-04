السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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ما تعليق كلوب على "تراجع مستوى محمد صلاح"؟

منذ 33 دقيقة
يورغن كلوب ومحمد صلاح

يورغن كلوب ومحمد صلاح

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يواصل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، مواجهة أسئلة الصحافيين بشأن تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح.

فقد سجل “مو صلاح” هدفا واحدا فقط في آخر سبع مباريات له مع ليفربول بجميع المسابقات. كما يمتلك حتى الآن 7 أهداف فقط في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل 23 في الموسم الماضي.

هذا ويبقى صلاح بعيدًا جدًا عن متصدر قائمة هدافي المسابقة، مهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، صاحب الـ25 هدفًا.

حال “الريدز” ليس مختلفًا، حيث يحتل الفريق المركز العاشر بـ”البريمرليغ”، كما أنه فاز بمباراة واحدة فقط في آخر 6 مباريات له بجميع المسابقات.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، لا يبدو المدرب البالغ من العمر 55 عامًا، “منزعجًا” من تراجع أداء النجم المصري.

ما تعليق كلوب؟

فقد نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن يورغن كلوب قوله “إنها ليست مشكلة صلاح، إنّه رياضي من الطراز العالمي.. إنّه أول من يصل الحصص التدريبية وآخر من يغادرها، ويعمل بجد”.

فهل فقد الثقة؟ ينفي كلوب قائلًا: “هكذا هم المهاجمون.. يمرون أحيانًا من هذه الفترات. تحدثنا الأسبوع الماضي في المؤتمر الصحافي عن جميع التغييرات التي أجريناها على الفريق.. ونعرف أيضًا أن كل مهاجم يستفيد من الاستقرار”.

تابع: “لكن، بالطبع، عندما لا تسجل لبعض الوقت، فمستوى ثقتك بنفسك يتراجع قليلًا، لكن الرغبة في القيام بذلك (التسجيل) تزداد كل ساعة، وهذا كل شيء”.

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