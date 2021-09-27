ما حقيقة إجراء دنيا بطمة عمليات تجميل؟!

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بين متابعيها إزاء التغيَّر الملحوظ بملامح وجهها في الأونة الأخيرة، مُشيرين إلى خضوعها لعمليات تجميلية أدت لظهورها بهذا المظهر.

وشاركت زوجة المنتج محمد الترك العديد من الصور لإطلالتها الجريئة عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث تعدَّت في بعض الإطلالات الحدود كظهورها بهوت شوت و مايوه، لكن أكثر ما أثار الجدل شكل ملامحها المختلف.

ورغم التغيُّر الواضح في شكلها، إلَّا أن دنيا بطمة ما تزال تنفي خضوعها لأي عملية تجميل؛ فخلال لقاء حصري لها مع برنامج ET بالعربي أشارت أن كل ما فعلته هو الاعتناء ببشرتها في الصيف وإزالة الفيلر من بعض المناطق، بالإضافة إلى اعتمداها القليل من المكياج.

وحول صورها الجريئة، صرَّحت بطمة: ” الحمدلله الصور محبوبة عند الجميع، هذا دليل على محبة الناس ومتابعة الناس ليا وللجديد الذي نزلته سواءا في اللوكات او الاغاني وهذا حالة جميلة”، رغم أنها ألغات خاصية التعليقات على بعض صورها بسبب الانتقادات التي تواجهها.