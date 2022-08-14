الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة إفلاس رشوان توفيق وحاجته للمساعدة؟

منذ 41 دقيقة
رشوان توفيق

رشوان توفيق

A A A
طباعة المقال

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بتعرض الفنان القدير رشوان توفيق، لضائقة مالية وحاجته للمساعدة، بعد رؤيته داخل سيارة أجرة، متوجهاً إلى عزاء الفنانة الراحلة رجاء حسين.

وأعرب رشوان توفيق في تصريحات صحفية عن غضبه الشديد وأسرته، مما نشر، مشدداً على أن الكثيرين يستغلون عدم تواصله على السوشيل ميديا ليطلقوا هذه الشائعات ضده.

وأضاف أنه فعلاً توجه لعزاء زميلته القديرة الراحلة، بسيارة أجرة، هي “تاكسي” لا “ميكروباص” كما تردد، لكن ذلك بسبب قرب المسجد من منزله، كما أن حفيدته تستخدم سيارته الخاصة ولم تكن تعلم بخروجه في هذا اليوم.

ونفى تماماً مروره بضائقة مالية، مؤكداً أن حالته المادية جيدة للغاية، ولا يحتاج العون أو المساعدة من أحد.

واختتم تصريحاته بأنه علم بهذه الشائعات من ابنته هبة، التي أبلغته بأن اسمه تصدر “الترند”، ليس بسبب مروره بأزمة مالية فقط، لكن كتب أيضاً أن عليه ديوناً كبيرة يطارده أصحابها.

    المزيد من منوعات

    الفنان إدوارد
    الفنان المصري إدوارد متهم بالترويج للمثلية الجنسية
    ميغان ماركل وبرينس هاري
    الأمير هاري غاضبا.. ودعوى قضائية جديدة على الحكومة البريطانية
    سمية الخشاب
    بعد غياب 7 سنوات.. سمية الخشاب تعود إلى السينما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!