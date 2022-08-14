ما حقيقة إفلاس رشوان توفيق وحاجته للمساعدة؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية أنباء تفيد بتعرض الفنان القدير رشوان توفيق، لضائقة مالية وحاجته للمساعدة، بعد رؤيته داخل سيارة أجرة، متوجهاً إلى عزاء الفنانة الراحلة رجاء حسين.

وأعرب رشوان توفيق في تصريحات صحفية عن غضبه الشديد وأسرته، مما نشر، مشدداً على أن الكثيرين يستغلون عدم تواصله على السوشيل ميديا ليطلقوا هذه الشائعات ضده.

وأضاف أنه فعلاً توجه لعزاء زميلته القديرة الراحلة، بسيارة أجرة، هي “تاكسي” لا “ميكروباص” كما تردد، لكن ذلك بسبب قرب المسجد من منزله، كما أن حفيدته تستخدم سيارته الخاصة ولم تكن تعلم بخروجه في هذا اليوم.

ونفى تماماً مروره بضائقة مالية، مؤكداً أن حالته المادية جيدة للغاية، ولا يحتاج العون أو المساعدة من أحد.

واختتم تصريحاته بأنه علم بهذه الشائعات من ابنته هبة، التي أبلغته بأن اسمه تصدر “الترند”، ليس بسبب مروره بأزمة مالية فقط، لكن كتب أيضاً أن عليه ديوناً كبيرة يطارده أصحابها.