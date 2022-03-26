الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة إلقاء القبض على ابن أصالة بتهمة حيازة المخدرات؟

26 - مارس - 2022
أصالة وابنها

أصالة وابنها

A A A
طباعة المقال

نفى خالد الذهبي ابن أصالة نصري الأنباء المتواترة حول القاء القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات داخل مطار القاهرة، قبل ساعات من بدء حفل زفاف شقيقته شام، وأكد أنه بخير حضر الحفل ولم يتم القاء القبض عليه، لافتا إلى أنه تلقى العشرات من الاتصالات للاطمئنان عليه

وأكد خالد لبرنامج “ET بالعربي” أنه متواجد حاليا في القاهرة بحفل زفاف شقيقته، وأنه لا صحة للأخبار المنتشرة التي تقول أنه تم القبض عليه وقال: “أنا بخير وفي فرح أختي وناس كتير بتقول عليا كلام بس أنا بخير”.

وتم تسريب أنباء من مصادر أمنية مصرية أكدت القاء القبض على خالد الذهبي داخل مطار القاهرة أثناء عودته من هولندا، وبحيازته مخدرات، وتمت إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق، ولكن أصالة ذهبت متخفية برفقة عدد من المحامين واستطاعت الحصول على قرار باخلاء سبيل ابنها بكفالة مالية.

وأكد المصدر نفسه أن قرار إخلاء سبيل خالد الذهبي جاء لأسباب إنسانية، وهو حضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي، لافتا إلى أن أصالة كانت على وشك الغاء حفل الزفاف قبل انعقاده بدقائق قليلة لو استمر حبس ابنها خالد.

    المزيد من منوعات

    زواج ليندسي لوهان من رجل اعمال عربي لديه أصول لبنانية
    شاكيرا
    برفقة مدرب التزلج شاكيرا تقضي اجازتها في إسبانيا.. صور
    الممثل الأميركي بروس ويليس
    منتجو الأفلام يستغلون بروس ويليس أثناء مرضه.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه