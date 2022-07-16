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ما حقيقة ارتباط نيرمين الفقي بأحمد أبو هشيمة ؟

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2022 12:42 مساءً
نرمين الفقي

نرمين الفقي

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لاتزال الشائعات ترافق رجل الاعمال احمد أبو هشيمة بعد أسابيع من إعلان انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، وكانت اول الاشاعات التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تربطه بالفنانة مي عز الدين.

فقد خرجت أقاويل جديدة تتحدث عن ارتباطه بالفنانة، نرمين الفقي وإعلان خطبتهما، تلك الأخبار التي استخدم فيها البعض مقاطع فيديو قديمة للفنانة المصرية توحي وكأنها تتحدث عن ارتباط جديد.

الأمر الذي حاول البعض تصويره وكأنه حقيقي ويحدث في الوقت الحالي، دون الإشارة إلى تاريخ هذا المقطع، الذي لم تكن نرمين الفقي تتحدث فيه عن أبو هشيمة بالأساس.

لكن تلك الأنباء كانت مزعجة ومنتشرة لدرجة دفعت نرمين الفقي بنفسها كي ترد عليها، واختارت أن تعلن عبر كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت نيرمين الفقي قائلة “صباح الخير.. الحقيقة فيه إشاعة نزلت.. معرفش إيه مصدرها.. وبقت تريند.. موضوع خطوبتي لرجل أعمال”، وتابعت الفنانة قائلة “حابة أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة”.

لتختتم حديثها بكونها تجلس مع أهلها وتفاجأ بشائعة تتناولها وتصبح رائجة بهذا الشكل، لكنها لم تصرح باسم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أو تذكره في حديثها.

وبعد إعلان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة انفصاله عن ياسمين صبري، طالته العديد من الشائعات التي ربطته ببعض الفنانات المصريات، لكنه لم يكن يرد عليها مطلقا، قبل أن تخرج هذه الشائعة وتتردد بقوة.

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