ما حقيقة استبعاد منة شلبي من فيلم "بيت الروبي" ؟

كشف المخرج بيتر ميمي، حقيقة استبعاد الفنانة منة شلبي من فيلمه الجديد “بيت الروبي” الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز.

وأشار بيتر ميمي من خلال حسابه الرسمي عبر “فيسبوك” إلى إن السبب الحقيقي وراء انسحاب منة شلبي من فيلم “بيت الروبي” بسبب تداخل مواعيد تصويره مع أعمال أخرى.

وكتب بيتر ميمي: “رجاء محدش يكتب عن حاجة من غير ما يتأكد.. منه شلبي اعتذرت عن فيلم الروبي لأن مواعيد تصوير مسلسلها تداخلت مع مواعيد تصوير الفيلم”.

وتابع: “حاولنا كتير ننسق المواعيد لكن الموضوع كان صعبا وده سبب إن منه اعتذرت عن الفيلم، زي أي شغل مبنقدرش ننسق فيه المواعيد”.

وبدأ كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبد العزيز تصوير أول مشاهد فيلم “بيت الروبي”.

وتجرى الجهة المنتجة للعمل مفاوضات مع النجمة نور اللبنانية للقيام بدور البطولة النسائية في الفيلم، وذلك عقب انسحاب منة شلبي، وترشيح دنيا سمير غانم التي اعتذرت مؤخرا بسبب انشغالها بمسلسلها الرمضاني الجديد.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية شقيق كريم عبدالعزيز، وأحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي اجتماعي ومرشح للعرض في موسم عيد الأضحى 2023.