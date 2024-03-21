ما حقيقة اعتزال الإعلامية بسمة وهبة ؟

قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إن هذا الموسم الأخير لبرنامجها الشهير “العرافة”، وإنها تفكر في قرار الاعتزال للمجال الإعلامي، لأنها تريد التفرغ لأسرتها وإعطائهم الوقت الكافي.

وأضافت بسمة وهبة في تصريحات تلفزيونية أنها تريد أن تعتزل المهنة وهي في قمة نجاحها وقررت بالفعل الاعتذار عن تقديم برنامج العرافة خلال السنوات القادمة، نظرًا لشعورها بالإرهاق.

وعن قرار الاعتزال للمجال الإعلامي بشكل عام، قالت بسمة وهبة إنها مازالت في مرحلة التفكير لأن القرار صعب لأنها تمارس المهنة منذ 20 سنة، معلقة: “خايفة آخد القرار عشان أرتاح ييجي عليا بالعكس وأتعب”.

وعن برنامج العرافة، أكدت بسمة وهبة أن هذا الموسم سيكون الأخير لأن البرنامج مرهق للغاية.

يذكر أن برنامج الإعلامية بسمة وهبة مثير دائما للجدل بسبب الأسئلة الجريئة التي تطرحها على الضيوف، مما يؤدي إلى استفزازهم، فمؤخرا انسحبت منه الفنانة شيرين رضا على الهواء.

ومنحت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة شيرين رضا “كارت” به سؤال، وقالت لها إنها مخيرة بين الإجابة وعدمها، إلا أنّ الأخيرة عندما قرأت السؤال عبرت عن غضبها الشديد، قائلة: “أنا شايفة إن ده كتير أوي، أكيد مش هقرأ السؤال، خلاص كده”.

وعلّقت الإعلامية بسمة وهبة على ما حدث، قائلةً: “اختلفت مع الإعداد، فقد كان السؤال قاسيا للغاية، والسؤال كان شخصيا، ورد فعلها طبيعي، وبذلك تنتهي الحلقة”.

كما انسحب المطرب الشعبي سعد الصغير أيضا من البرنامج بسبب سؤال للإعلامية بسمة وهبة.