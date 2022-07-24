الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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ما حقيقة انفصال حلا شيحا عن زوجها الداعية معز مسعود؟

منذ 4 دقائق
الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود

الفنانة حلا شيحة وزوجها معز مسعود

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كشفت الفنانة حلا شيحة، حقيقة انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود، وكتبت حلا شيحة تدوينة عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، قائلة: “حابة أقولكم مفيش أي خبر اتكتب عن معز وعنى يخص الطلاق صحيح”، لافته إلى أن كلامها في بوست سابق نشرته قبل أيام، لم تكن تقصد به الإشارة لانفصالها وأنها كلام عام موجه لشخص بعينه، لكن تم فهمه بشكل خاطئ”.

وقالت حلا شيحة: “لكل المتابعين والمحبين على صفحتى وفى الوطن العربى حابة اقولكم مفيش أى خبر اتكتب عن معز وعنى يخص الطلاق صحيح، وكلامى فى البوست اللى فات كان كلام عام ولم أقصد بيه حد معين أبداً.. ومعز بعيد عن الكلام ده تماماً بالعكس هو سبب كبير لحاجات جميلة فى حياتى وحياة أولادى ومشفتش كتير زى أخلاقه واحترامه وعيب الكلام اللى بيتقال عن صفحات السوشيل ميديا كله مش صح ابدا ً”.

وتابعت حلا شيحة: “والله فى مشاكل اكبر بكتير وحاجات أهم بكتير ممكن نتكلم فيها.. وأنا على صفحتى بحب أشارك جمهورى ساعات بمعانى بحسها وبحسهم زيى وبحب أتواصل معاهم وأبقى موجودة معاهم مش أكتر من كدة… بالنسبة لحجابى أنا قلت بحاول زيى زى بنات كتييير وأكيد مش أحسن حاجة بس أنا كدة دلوقتى والحمد لله.. وأنا مش شيخة أنا إنسانة عادية جداً ليا حسناتى وليا سيئاتى والبشر كلهم كدة فبلاش حد يزايد على حد وبدل ما نتريق أو نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا ونبطل نحكم على بعض إحنا بشر مش ملايكة”.

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