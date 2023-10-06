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ما حقيقة انفصال شيري عادل عن طارق صبري

منذ 35 دقيقة
طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

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نفى الفنان طارق صبري، الأخبار المتداولة حول انفصاله عن الفنانة شيري عادل، بعد تداول شائعات تزعم انفصالهما خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعد حذف شيري الصور التي جمعتهما على حسابها “إنستغرام” وأكد طارق صبري، فى تصريحات صحفية “أكيد الصور اتشالت بسبب مشكلة في الأكونت عندها، والله يهدي اللي بيطلع شائعات”.

وتفاجأ المتابعون بحذف شيري عادل جميع الصور التي كانت تجمعها بزوجها طارق صبري من على حسابها، ولكنها ما زالت تستمر في متابعته.

والجدير بالذكر أن الفنانة شيري عادل، تشارك في فيلم “أصل الحكاية”، وانتهت وأبطاله مؤخرًا من تصويره، وتشارك فيه مع خالد الصاوي، بيومي فؤاد ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

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