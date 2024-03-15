ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد ؟

بعدما تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل خلال الساعات الأخيرة، حيث تمنى له العديد من المشاهير الشفاء إثر تداول أنباء عن تراجع وضعه الصحيّ، طمأن خالد، نجل الفنان، الجمهور حول صحّة والده.

وكتب خالد، على “إكس”: “نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحيّة لوالدي الفنان عبدالله الرويشد، اود أن اطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحيّة لله الحمد. والوالد حاليًا يستكمل البروتوكول العلاجي من خيرة الأطباء الكويتيين”.

وأضاف: “يرجى تحرّي الدقة ودعواتكم له بالشفاء العاجل، اسال الله الا يريكم مكروهاً بأحد”.

يذكر أن الفنان عبدالله الرويشد تعرّض لعارض صحّي في أواخر شهر شباط، وتمّ نقله مباشرة الى مستشفى جابر في الكويت.