الجمعة 5 رمضان 1445 ﻫ - 15 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد ؟

منذ ساعتين
عبدالله الرويشد

عبدالله الرويشد

A A A
طباعة المقال

بعدما تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل خلال الساعات الأخيرة، حيث تمنى له العديد من المشاهير الشفاء إثر تداول أنباء عن تراجع وضعه الصحيّ، طمأن خالد، نجل الفنان، الجمهور حول صحّة والده.

وكتب خالد، على “إكس”: “نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحيّة لوالدي الفنان عبدالله الرويشد، اود أن اطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحيّة لله الحمد. والوالد حاليًا يستكمل البروتوكول العلاجي من خيرة الأطباء الكويتيين”.

وأضاف: “يرجى تحرّي الدقة ودعواتكم له بالشفاء العاجل، اسال الله الا يريكم مكروهاً بأحد”.

يذكر أن الفنان عبدالله الرويشد تعرّض لعارض صحّي في أواخر شهر شباط، وتمّ نقله مباشرة الى مستشفى جابر في الكويت.

    المزيد من منوعات

    حبيبة الشماع
    بعد أسابيع من الغيبوبة.. وفاة "فتاة الشروق"
    الخبراء يحذرون من مخاطر الإنترنت على الأطفال
    لا تنشروا صورهم.. حقائق مرعبة تنتظر أطفالكم على شبكة الإنترنت مع مجموعة "764"!
    شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    سنة ميلادية سيصوم فيها المسلمون 36 يوماً من شهر رمضان.. ما تفسير ذلك!؟

    الأكثر قراءة

    ينال صلح
    معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!
    صورة من الفيديو لحظة اغتيال القيادي في حماس جنوب لبنان
    بالفيديو.. لحظة اغتيال القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى