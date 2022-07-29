ما حقيقة ترشيح محمد رمضان لجائزة بيلبورد العالمية؟

عبّر الفنان المصري ​محمد رمضان​ عن سعادته لكونه المرشح الوحيد من ضمن الفنانين المصريين لحفل جوائز مجلة “بيلبورد”.

شارك محمد رمضان خبر ترشحه لحفل جوائز “بيلبورد”، وقال: “مبسوط بوجود اسمي ضمن المرشحين لجوائز Billboard ومبسوط أكتر إني سبب لوجود اسم مصر في القائمة، ثقة في الله نجاح”.

وتتنافس الفئة التي ترشح ضمنها محمد رمضان على جائزة أفضل فنان من شمال أفريقيا، كذلك تضم اللائحة اسم الفنانة ​لطيفة التونسية​.

لكن تداول رواد مواقع التواصل أن جوائز مجلة “بيلبورد” لعام 2022 قد تم توزيعها، لكن الجائزة التي تم ترشيح رمضان لها هي جائزة نيجيرية تحمل اسم “ذا هيديز”.