ما حقيقة تساقط أحجار الهرم المنحني في مصر؟

لم يتوقف المصريون خلال الأيام الماضية، عن تداول أخبار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور، بعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتساقط أحجاره.

فقد علقت وزارة السياحة والآثار المصرية على ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في منشور على حسابها في “فيسبوك”: “بشأن ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدية، أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا الأمر عار تماما من الصحة وأن الهرم آمن ويتم زيارته بشكل طبيعي”.

وأضاف البيان أن وزيري “أوضح أن الصلبات الحديدية الموجودة بالهرم ليست جديدة، حيث قامت الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار بتثبيتها في الزاوية الشمالية الغربية للهرم منذ مايو عام 2014 تحت إشراف المنطقة الأثرية، وذلك حفاظا على هذا الجزء من الهرم وتدعيما له والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الهدف المرجو منها حيث يعد الهرم واحدا من أهم المزارات السياحية بالمنطقة الأثرية حاليا”.

وأشار وزيري وفق البيان إلى أن “الشكل المائل للهرم يعود إلى طريقة بنائه في عهد الملك سنفرو حيث تم بناؤه من الحجارة بزوايا مائلة بالنسبة للأرض تقدر بنحو 55 درجة في البداية، ونظرا لارتفاعه قام المهندس بتغيير زاوية الميل لتصبح 43 درجة مما أدى إلى ظهوره بهذا الشكل المنحني”.

واختتم البيان بالقول: “تناشد وزارة السياحة والآثار مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار والتي قد تؤدى إلى بلبلة جمهور المواطنين”.