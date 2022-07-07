ما حقيقة تعرض شقيقة هنا الزاهد الصغرى للتحرش؟

غالباً ما تتعرض الفتيات الى العديد من المضايقات او بما يسمى التحرش اما “اللفظي او حتى باللمس”، بحيث نعاني في مجتمعاتنا من هذه الافعال.

فيما أصبحت اليوم العديد من الفتيات تقوم بالتصوير مثل هذه الحوادث للتأكيد على هذه العملية البشعة والمقززة، وهذا ما حدث مع شقيقة الفنانة هنا الزاهد الصغرى (نور) بحيث تعرضت للاعتداء اللفظي أثناء تجولها بمول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر، ما استدعى تحرك القوات الأمنية لتقوم بضبط المتهم، وتحويله للتحقيق.

وفي التفاصيل، نشرت شقيقتها فرح الزاهد، صورة للمتحرش عبر ستوري حسابها الخاص بموقع “إنستغرام”، وكتبت: طيب دلوقتي الراجل ده متحرش واقف في مول مصر عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب!.. مرحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام وعمال يغمزلها وحاجة تخدش حياء أي بنت”.

وتابعت “وهي واقفة عند البنك هي ووالدتي، فزعقوا فيه، يروح مبجح فيهم ويقل أدبه، ويقول: أنا معملتش حاجة، ومجتش جمبها، والناس حواليه عادي جدا، مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم!، طلبنا النجدة، ويا رب يكون في استجابة سريعة؛ عشان نقضي على الأشكال دي”.

إلى ذلك، أدلى المتهم بالتحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد، باعترافاته حول ارتكابه الواقعة أمام جهات التحقيق، الأربعاء، حيث أكد أنه لم يصدر منه أي ألفاظ نابية تسيء إلى الفتاة، مبررًا ما فعله بأنه كان يعبر عن إعجابه الشديد بها.

بعد ذلك، قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل الشاب بعد تنازل شقيقة هنا الزاهد، عن الشكوى المقدمة ضده.